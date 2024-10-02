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«Абсолютный психопат». Сестра чемпиона НБА обрушилась с критикой на Дональда Трампа

«Абсолютный психопат». Сестра чемпиона НБА обрушилась с критикой на Дональда Трампа
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Сестра действующего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и центрового «Бостон Селтикс» Эла Хорфорда Анна Хорфорд раскритиковала республиканского кандидата в президенты США Дональда Трампа за его речь о преступности в Эри, штат Пенсильвания.

«Трамп в Эри, штат Пенсильвания, утверждает, что в США «полиции не дают выполнять свою работу». Чтобы остановить преступность, нужен «один по-настоящему жёсткий день».

Фото: Социальные сети Анны Хорфорд

Он говорит: «Достаточно одного часа жёстких мер, и я имею в виду действительно жёстких, чтобы об этом распространилась молва, и всё бы сразу прекратилось», — сказано в сообщении журналиста, опубликованном Анной.

«Абсолютный психопат», — отреагировала непосредственно сестра баскетболиста.

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