Ламар Одом обработал лицо спермой лосося

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом посетил косметолога с целью проведения процедур. Как информирует TMZ, Одом принял решение обработать лицо спермой лосося. Суть процедуры заключается в введении в кожу микроигл ДНК семенной жидкости лосося.

Фото: Скриншот, tmz.com

Как правило, процедура стоит $ 3200. При этом в источнике подчёркивается, что сумма, которую заплатил экс-игрок НБА, остаётся неизвестной. Введение семенной жидкости лосося в кожу лица помогает омолаживать его кожу и цвет.

Ранее о Ламаре высказался трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас.

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