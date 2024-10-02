Дрэймонд Грин: зачем беспокоиться обо мне? Я успешный чернокожий

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин ответил на вопрос по поводу беспокойства некоторых фанатов о нём. В прошлом сезоне НБА Грин заработал несколько дисквалификаций из-за агрессивного поведения.

«Люди беспокоятся обо мне? Почему они беспокоятся? Я успешный чернокожий мужчина, проживающий в Америке, и у которого дела идут невероятно хорошо. Так зачем обо мне беспокоиться? В этом мире есть гораздо больше людей, о которых стоит беспокоиться. Это уж точно. Не думаю, что обо мне нужно переживать. У меня всё хорошо», — сказал Дрэймонд на пресс-конференции.

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