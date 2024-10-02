Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА — Самара. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тьерри Анри отреагировал на смерть члена Зала славы баскетбола Дикембе Мутомбо

Тьерри Анри отреагировал на смерть члена Зала славы баскетбола Дикембе Мутомбо
Комментарии

Экс-нападающий «Барселоны», лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался об уходе из жизни члена Зала славы баскетбола, восьмикратного участника Матча всех звёзд НБА Дикембе Мутомбо. Прославленный игрок скончался 30 сентября в возрасте 58 лет.

«Когда я услышал эту новость, мне было очень тяжело. Я пересекался с ним так много раз, когда освещал игры НБА. Никогда не встречал никого подобного. Его сердце было больше, чем сама жизнь. Он четырежды признавался лучшим оборонительным игроком. Но вот что я скажу – как человек он был даже лучше, чем игрок. Трудно подобрать слова», — сказал Анри в эфире CBS Sports.

Материалы по теме
Встречу с его локтем Леброн запомнил навсегда. Ушёл из жизни великий центровой Мутомбо
Встречу с его локтем Леброн запомнил навсегда. Ушёл из жизни великий центровой Мутомбо

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android