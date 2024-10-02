Тьерри Анри отреагировал на смерть члена Зала славы баскетбола Дикембе Мутомбо

Экс-нападающий «Барселоны», лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался об уходе из жизни члена Зала славы баскетбола, восьмикратного участника Матча всех звёзд НБА Дикембе Мутомбо. Прославленный игрок скончался 30 сентября в возрасте 58 лет.

«Когда я услышал эту новость, мне было очень тяжело. Я пересекался с ним так много раз, когда освещал игры НБА. Никогда не встречал никого подобного. Его сердце было больше, чем сама жизнь. Он четырежды признавался лучшим оборонительным игроком. Но вот что я скажу – как человек он был даже лучше, чем игрок. Трудно подобрать слова», — сказал Анри в эфире CBS Sports.

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