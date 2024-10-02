Харпер отреагировал на слова Драммонда о величайшем игроке на подборах в истории

Пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и бывший игрок «Чикаго Буллз» Рон Харпер прокомментировал недавние слова центрового «Филадельфии Сиксерс» Андре Драммонда. Ранее тот заявил, что считает себя лучшим по игре на подборах в истории.

«Лол, ты хоть себя слышишь, малыш? Шутник», — написал Харпер на своей странице в социальных сетях.

В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Драммонд принял участие в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 8,4 очка, совершал девять подборов и отдавал 0,5 передачи.

Материалы по теме Чемпион НБА резко ответил фанату, который усомнился во влиянии Джордана на одноклубников

Сколько метров в самом высоком баскетболисте: