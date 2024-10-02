Новичок «Хьюстона» будет играть под номером, который ни разу не использовался в НБА

Новичок «Хьюстон Рокетс» Джек Маквей будет выступать в команде под 58-м номером. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист и обозреватель НБА Этьен Каталан.

Примечательно, что за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации под 58-м номером не выступал ни один игрок. Тяжёлый форвард перешёл в команду из Техаса нынешним летом. Стороны заключили двусторонний контракт.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Маквей принял участие в четырёх матчах, в которых в среднем набирал 9,5 очка, совершал три подбора и отдавал 0,8 передачи.

Ранее из жизни ушёл прославленный игрок НБА, выступавший за «Хьюстон», Дикембе Мутомбо.