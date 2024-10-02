Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович пропустит матч с «Енисеем»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович пропустит матч предстоящего тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Об этом информирует пресс-служба казанской команды. Сообщается, что специалиста не будет на встрече по личным обстоятельствам.

Выполнять обязанности главного тренера казанцев будет хорватский специалист и первый помощник Перасовича Милан Каракаш.

Матч между «Енисеем» и УНИКСом состоится сегодня, 2 октября. Игра будет проходить в Красноярске. Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию матча.

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