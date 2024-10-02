Владимир Гомельский ответил, что нужно «Лейкерс», чтобы стать чемпионами НБА

Популярный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс». У специалиста поинтересовались, что нужно сделать «озёрникам», чтобы претендовать на титул.

«Нужно ли полностью менять действующий состав?» — спросили у Гомельского.

«Несомненно», — ответил Владимир.

Недавно лёгкий форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс поделился мыслями о своей профессиональной карьере. У Леброна спросили, есть ли в баскетболе ещё хоть что-то, чего бы он мог достичь.

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