«Безумие». Команда НБА показала двух игроков, чья разница в росте более 50 см

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Мемфис Гриззлиз» показала фото двух своих новичков – 22-летнего канадского центрового Зака Иди и 21-летнего японского разыгрывающего Юки Кавамуры.

Примечательно, что их разница в росте составляет 51 см. Как следует из информации, размещённой на официальном сайте НБА, рост Иди составляет 224 см, а у Кавамуры – 173 см.

«Фотография Юки Кавамуры ростом 5 футов 8 дюймов и Зака Эди ростом 7 дюймов 4 дюйма – безумие», — говорится в описании к снимку в аккаунте Grizzlies SZN.

Ранее сообщалось, что разыгрывающий Деррик Роуз покинул клуб «Мемфис».

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