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Енисей – УНИКС, результат матча 2 октября 2024, счет 57:72, Единая лига

УНИКС с разницей в 15 очков победил «Енисей» в матче Единой лиги
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В Красноярске завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Енисей» и УНИКС. Встреча закончилась со счётом 72:57 (19:17, 14:11, 19:9, 20:20) в пользу гостей площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
57 : 72
УНИКС
Казань
Енисей: Герасимов - 13, Сандерс - 9, Степанович - 9, Перевалов - 7, Долинин - 5, Загретдинов - 5, Одиноков - 3, Ведищев - 2, Балашов - 2, Сонько - 2, Шлегель, Близнюк
УНИКС: Тэйлор - 23, Бако - 12, Рейнольдс - 10, Д. Кулагин - 7, Найт - 7, Лабери - 5, Комолов - 3, Беленицкий - 2, Торопов - 2, Илюк - 1, Стуленков, Лопатин

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Тони Тэйлор. На его счету 23 очка, а также пять подборов и пять передач. В составе «Енисея» самым результативным игроком стал защитник Тимофей Герасимов. Он набрал 13 очков, сделал три подбора и две передачи.

В следующем туре «Енисей» 6 октября сыграет на выезде с «Самарой». УНИКС в тот же день сыграет на выезде с «Уралмашем».

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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