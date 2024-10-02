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Матч между «Бешикташем» и «Хапоэлем» пройдёт в Турции на фоне напряжённости с Израилем

Матч между «Бешикташем» и «Хапоэлем» пройдёт в Турции на фоне напряжённости с Израилем
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Матч Еврокубка между «Бешикташем» и «Хапоэлем» из Тель-Авива, который должен был пройти 9 октября в Белграде (Сербия), состоится в Стамбуле (Турция). Об этом информирует пресс-служба «Бешикташа».

Еврокубок . Группа A. 3-й тур
09 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Изначально встреча должна была пройти в сербской столице из соображений безопасности. Турецкая сторона заверила организаторов Еврокубка, что израильской команде ничего не угрожает.

«По инициативе нашего клуба, после того как наше правительство предоставило гарантии безопасности тель-авивскому клубу «Хапоэль», было приняло решение провести матч в Стамбуле», — говорится в сообщении «Бешикташа».

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