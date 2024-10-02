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Назван уникальный показатель Домантаса Сабониса по итогу сезона-2023/2024 НБА

Назван уникальный показатель Домантаса Сабониса по итогу сезона-2023/2024 НБА
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Литовский центровой «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис стал четвёртым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который завершил сезон в качестве абсолютного лидера по общему количеству дабл-даблов и трипл-даблов, сообщает аккаунт Crazy Stats в X (ранее Twitter).

Помимо Домантаса, это удалось сделать Николе Йокичу в сезоне-2021/2022, Кевину Гарнетту в сезоне-2002/2003, а также Уилту Чемберлену в сезоне-1967/1968 и в сезоне-1966/1967.

Напомним, в минувшем сезоне НБА Домантас принял участие в 84 играх. В среднем за игру Сабонис набирал 19,4 очка, делал 13,6 подбора, отдавал 8,2 передачи.

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