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«Нью-Йорк Никс» и «Партизан» могут провернуть хитрую схему в рамках сделки по Таунсу

«Нью-Йорк Никс» и «Партизан» могут провернуть хитрую схему в рамках сделки по Таунсу
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24-летний американский разыгрывающий защитник «Партизана» Дуэйн Вашингтон может покинуть сербскую команду в рамках громкой сделки по Карлу-Энтони Таунсу. Об этом сообщает репортёр Front Office Sports Алекс Шифер. «Нью-Йорк Никс» хотят добавить в сделку по Таунсу игроков, на которых с прошлого года сохраняют права.

Отмечается, что «Нью-Йорк Никс» готов выплатить «Партизану» € 850 тыс., если клуб из Белграда откажется от контракта с Вашингтоном. После этого «Никс» отправят игрока в рамках трёхсторонней сделки в «Шарлотт Хорнетс». «Шарлотт», в свою очередь, расторгнет контракт с Вашингтоном, который вновь перейдёт в «Партизан».

Благодаря этому «Никс» намерены покрыть разницу в предельных заработных платах игроков при обмене, а «Партизан» получит € 850 тыс.

Напомним, в ночь на 28 сентября появилась информация о том, что Карл-Энтони стал частью сделки с «Никс». В ходе обмена Таунс отправится в Нью-Йорк, а «Тимбервулвз» получат тяжёлого форварда Джулиуса Рэндла, атакующего защитника Донте Дивинченцо и драфт-пик первого раунда.

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