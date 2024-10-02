Милан Каракаш назвал ключевой фактор успеха УНИКСа в матче с «Енисеем»

Исполняющий обязанности главного тренера БК УНИКС Милан Каракаш подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда на выезде обыграла «Енисей» со счётом 72:57 (19:17, 14:11, 19:9, 20:20).

«Рад сегодняшней, такой важной для нас, победе. Она далась нам непросто, несмотря на то что со стороны может так не показаться. Чтобы рассчитывать на успех, парням было необходимо выложиться по максимуму. В Красноярске всегда тяжело играть из-за разницы во времени и длительности перелёта. Для УНИКСа этот выезд уже стал традиционным испытанием.

Если говорить о ходе матча, то стоит отметить, что в первой половине нам не хватало терпения и рассудительности, чтобы принять верные решения. Возможно, если бы мы проявили больше настойчивости и концентрации, то смогли бы раньше создать существенный отрыв, как это произошло в третьей четверти. Однако главное, что нам это удалось. Особенно хочу выделить нашу игру под кольцом. Мы совершили 45 подборов, в то время как соперник смог сделать лишь 27. Это стало ключевым фактором нашего успеха.

Йовица Арсич – замечательный специалист. Уже второй год он показывает отличную работу в Красноярске, раскрывая потенциал каждого своего игрока. Поэтому победа команды в этом матче – это великолепный результат», — приводит слова Каракаша пресс-служба УНИКСа.

В следующем туре УНИКС 6 октября сыграет на выезде с «Уралмашем».

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.