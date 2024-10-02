Обозреватель Йован Буха: атмосфера вокруг «Лейкерс» находится на небывало высоком уровне

Обозреватель The Athletic Йован Буха рассказал о том, какая атмосфера окружает калифорнийский клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» перед началом сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Атмосфера вокруг «Лейкерс» находится на небывало высоком уровне. Это мой пятый сезон и пятый тренировочный лагерь, в котором я освещаю команду. Я не могу припомнить, чтобы в «Лейкерс» когда-либо был такой уровень позитива, радости и оптимизма. Это не преувеличение. Это моё честное мнение и просто моя честная оценка этой ситуации и того, что я наблюдаю», — приводит слова Йована портал Sports Illustrated.

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