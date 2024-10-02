ЦСКА победил «Астану» с отрывом в 40+ очков, для армейцев эта победа стала 4-й подряд
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Сегодня, 2 октября, на стадионе «Жекпе-Жек» в Астане (Казахстан) состоялся матч между ЦСКА и «Астаной». Встреча завершилась со счётом 91:48 (29:18, 18:12, 28:12, 16:6) в пользу московского клуба.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
48 : 93
ЦСКА
Москва
Астана: Утоми - 15, Мурзагалиев - 9, Мюррэй Бойлс - 8, Мотовилов - 7, Айткали - 3, Исаенко - 3, Смит - 2, Майдекин - 1, Щербак, Походяев, Оразбеков
ЦСКА: Уэйр - 16, М'Бай - 16, Жан-Шарль - 13, Джекири - 10, Ухов - 8, Астапкович - 8, Карпенко - 8, Тримбл - 5, Курбанов - 4, Аврамович - 3, Абдулбасиров - 2, Антонов
Наиболее результативным игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Каспер Уэйр. В ходе встречи он набрал 16 очков, сделал пять подборов, а также отдал три передачи. На площадке Каспер провёл 19 минут и 22 секунды.
Самым результативным игроком в составе «Астаны» стал американский лёгкий форвард Узодинма Утоми. За время встречи ему удалось набрать 15 очков, сделать четыре подбора, а также одну передачу.
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