ЦСКА победил «Астану» с отрывом в 40+ очков, для армейцев эта победа стала 4-й подряд

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Жекпе-Жек» в Астане (Казахстан) состоялся матч между ЦСКА и «Астаной». Встреча завершилась со счётом 91:48 (29:18, 18:12, 28:12, 16:6) в пользу московского клуба.

Наиболее результативным игроком в составе армейцев стал американский разыгрывающий защитник Каспер Уэйр. В ходе встречи он набрал 16 очков, сделал пять подборов, а также отдал три передачи. На площадке Каспер провёл 19 минут и 22 секунды.

Самым результативным игроком в составе «Астаны» стал американский лёгкий форвард Узодинма Утоми. За время встречи ему удалось набрать 15 очков, сделать четыре подбора, а также одну передачу.