«Локомотив-Кубань» в упорной борьбе победил «Автодор» в матче Единой лиги

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Автодор» и «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счётом 87:84 (21:17, 21:15, 23:20, 22:32) в пользу гостей площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Би Джей Джонсон. На его счету 17 очков, а также пять подборов и две передачи. В составе «Автодора» самым результативным игроком стал форвард Джамал Джонс. Он набрал 22 очка и сделал шесть подборов.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде с «Зенитом», игра состоится 6 октября. «Автодор» в этот же день сыграет на выезде с «Астаной».