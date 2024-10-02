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Автодор – Локомотив-Кубань, результат матча 2 октября 2024, счет 84:87, Единая лига

«Локомотив-Кубань» в упорной борьбе победил «Автодор» в матче Единой лиги
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В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались «Автодор» и «Локомотив-Кубань». Встреча закончилась со счётом 87:84 (21:17, 21:15, 23:20, 22:32) в пользу гостей площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
84 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар
Автодор: Джонс - 22, Агада - 16, Кроуфорд - 16, Халдеев - 10, Петенев - 8, Беслач - 6, Сычков - 6, Пранаускис, Фёдоров, Наумов, Клименко, Кулешов
Локомотив-Кубань: Джонсон - 17, Миллер - 15, Уэйли - 12, Мартюк - 10, Андерсон - 10, Ищенко - 6, Кливленд - 5, Темиров - 4, Елатонцев - 4, Ведищев - 2, Квитковских - 2, Емченко

Лучшую результативность в составе победителей показал лёгкий форвард Би Джей Джонсон. На его счету 17 очков, а также пять подборов и две передачи. В составе «Автодора» самым результативным игроком стал форвард Джамал Джонс. Он набрал 22 очка и сделал шесть подборов.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде с «Зенитом», игра состоится 6 октября. «Автодор» в этот же день сыграет на выезде с «Астаной».

Единая лига. Календарь
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