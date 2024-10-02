Йовица Арсич: «Енисей» не вынес уроков из предыдущих матчей с топ-командами

Главный тренер БК «Енисей» Йовица Арсич прокомментировал поражение своей команды от УНИКСа со счётом 57:72 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Результат не стал для меня неожиданностью. Мы знали, что играем против очень сильной команды. Если даже говорить об индивидуальных качествах, у УНИКСа есть преимущество над нами, просто взгляните на статистику бросков. Но есть несколько моментов, которые меня сильно не устраивают. Одна из таких вещей – подбор, который мы проиграли вчистую. Плюс наши решения в атаке: мы не двигали мяч правильно, нам не хватало идеи в атаке, мы не находили открытые броски, совершали непростительные ошибки. И самое главное – мы сыграли несколько игр с топ-командами, но сегодня не было видно, что мы смогли вынести какие-то уроки из предыдущих матчей. Сегодня мы допускали те же ошибки. Над этими моментами будем усиленно работать», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

В следующем туре УНИКС 6 октября сыграет на выезде с «Самарой».

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде). Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по десятое, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.