Тони Аллен — о бывшем тренере «Пеликанс» Джентри: один из худших специалистов в мире

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тони Аллен однозначно высказался в адрес бывшего главного тренера «Нью-Орлеан Пеликанс» Элвина Джентри.

«Что я думаю насчёт Элвина Джентри? Это один из худших тренеров в мире. Он был стар. Отдаю должное «Пеликанс», это худшая организация в мире (смеётся)», — приводит слова Тони аккаунт Legion Hoops в X (ранее Twitter).

Напомним, Элвин занимал пост главного тренера «Пеликанс» с 2015 по 2020 года. Аллен работал с Джентри на протяжении сезона-2017/2018 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Ранее Аллен объяснил, почему ему сложнее всего было играть в защите против Кевина Дюранта.