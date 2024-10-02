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«Уралмаш» победил «Пари НН» с отрывом в 14 очков

«Уралмаш» победил «Пари НН» с отрывом в 14 очков
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Сегодня, 2 октября, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся матч между местным «Пари Нижний Новгород» и гостями «Уралмашем». Встреча завершилась со счётом 89:75 (26:21, 20:18, 22:11, 21:25) в пользу екатеринбуржцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
75 : 89
Уралмаш
Екатеринбург
Пари Нижний Новгород: Наталл - 19, Джуришич - 19, Хвостов - 10, Доукинс - 10, Гант - 5, Чадов - 5, Шеперд - 2, Карпенков - 2, Зоткин - 2, Бабурин - 1, Хоменко, Антипов
Уралмаш: Нэльсон - 22, Мартин - 20, Даглас - 18, Уиттакер - 12, Глазунов - 8, Белянков - 7, Зайцев - 2, Котов, Писклов, Новиков, Балашов, Михеев

Наиболее результативным игроком в составе «Уралмаша» стал американский центровой Тайрелл Нэльсон. В ходе игры он набрал 22 очка, сделал восемь подборов, отдал три передачи, а также совершил один перехват.

Самым результативным игроком нижегородцев стал черногорский тяжёлый форвард Неманья Джуришич. За время встречи он набрал 19 очков, сделал пять подборов, а также отдал две передачи.

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