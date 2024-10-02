«Уралмаш» победил «Пари НН» с отрывом в 14 очков

Сегодня, 2 октября, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде состоялся матч между местным «Пари Нижний Новгород» и гостями «Уралмашем». Встреча завершилась со счётом 89:75 (26:21, 20:18, 22:11, 21:25) в пользу екатеринбуржцев.

Наиболее результативным игроком в составе «Уралмаша» стал американский центровой Тайрелл Нэльсон. В ходе игры он набрал 22 очка, сделал восемь подборов, отдал три передачи, а также совершил один перехват.

Самым результативным игроком нижегородцев стал черногорский тяжёлый форвард Неманья Джуришич. За время встречи он набрал 19 очков, сделал пять подборов, а также отдал две передачи.