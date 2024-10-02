Пистиолис: «Астана» находится в трудном положении, у них есть травмированные игроки

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своей команды над БК «Астана» со счётом 93:48 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, отметив проблемы казахстанского клуба с составом.

«Астана» находится в трудном положении на данный момент. У них есть травмированные игроки. Надеюсь, что по ходу сезона они прибавят и их положение изменится в лучшую сторону», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре ЦСКА 5 октября сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород».

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).