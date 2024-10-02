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Пистиолис: «Астана» находится в трудном положении, у них есть травмированные игроки

Пистиолис: «Астана» находится в трудном положении, у них есть травмированные игроки
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу своей команды над БК «Астана» со счётом 93:48 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, отметив проблемы казахстанского клуба с составом.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
48 : 93
ЦСКА
Москва
Астана: Утоми - 15, Мурзагалиев - 9, Мюррэй Бойлс - 8, Мотовилов - 7, Айткали - 3, Исаенко - 3, Смит - 2, Майдекин - 1, Щербак, Походяев, Оразбеков
ЦСКА: Уэйр - 16, М'Бай - 16, Жан-Шарль - 13, Джекири - 10, Ухов - 8, Астапкович - 8, Карпенко - 8, Тримбл - 5, Курбанов - 4, Аврамович - 3, Абдулбасиров - 2, Антонов

«Астана» находится в трудном положении на данный момент. У них есть травмированные игроки. Надеюсь, что по ходу сезона они прибавят и их положение изменится в лучшую сторону», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре ЦСКА 5 октября сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород».

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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