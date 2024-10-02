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МБА-МАИ – Самара, результат матча 2 октября 2024, счет 79:86, Единая лига

«Самара» с разницей в семь очков победила МБА-МАИ в матче Единой лиги
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В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА-МАИ и «Самара». Встреча закончилась со счётом 86:79 (22:23, 20:17, 24:20, 20:19) в пользу гостей площадки.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
79 : 86
Самара
Самарская область
МБА-МАИ: Исмаилов, Касаткин, Минченко, Трушкин, Воронов, Зубков, Белоусов, Шейко, Коновалов, Сорокин, Савченко, Певнев
Самара: Сопин, Адамс, Пынько, Голдырев, Карданахишвили, Амосов, Далтон, М. Кулагин, Харрелл, Чикарев, Попов

Лучшую результативность в составе победителей показал центровой Илья Попов. На его счету 16 очков, а также шесть подборов и одна передача. В составе МБА-МАИ самым результативным игроком стал форвард Андрей Зубков. Он набрал 25 очков и сделал пять подборов.

В следующем туре МБА-МАИ сыграет на выезде с «Пармой», игра состоится 6 октября. «Самара» в этот же день примет дома «Енисей».

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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