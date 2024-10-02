«Самара» с разницей в семь очков победила МБА-МАИ в матче Единой лиги

В Москве завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались МБА-МАИ и «Самара». Встреча закончилась со счётом 86:79 (22:23, 20:17, 24:20, 20:19) в пользу гостей площадки.

Лучшую результативность в составе победителей показал центровой Илья Попов. На его счету 16 очков, а также шесть подборов и одна передача. В составе МБА-МАИ самым результативным игроком стал форвард Андрей Зубков. Он набрал 25 очков и сделал пять подборов.

В следующем туре МБА-МАИ сыграет на выезде с «Пармой», игра состоится 6 октября. «Самара» в этот же день примет дома «Енисей».

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).