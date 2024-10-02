Морант — о том, что Роуз завершил карьеру: он проложил путь в баскетболе для таких, как я

Разыгрывающий защитник «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант прокомментировал то, что его бывший товарищ по команде Деррик Роуз завершил карьеру в баскетболе.

«Чёрт возьми, какая карьера! Деррик — действительно особенный человек с уникальным талантом. Все знают, какое значение он имеет для баскетбола и игроков в защите. Деррик проложил путь для таких игроков, как я. Поэтому мне хотелось бы искренне поздравить его с этим. Самое приятное, что он ушёл из спорта на своих условиях. Это всё, о чём может мечтать любой спортсмен. Снимаю перед ним шляпу!» — приводит слова Джа Моранта портал Basket News.

Ранее легенда «Чикаго» Пиппен обратился к Деррику Роузу.