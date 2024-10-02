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Андрей Ведищев: в конце у «Автодора» был шанс, так как мы играли плохо

Андрей Ведищев: в конце у «Автодора» был шанс, так как мы играли плохо
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев оценил победу своей команды над «Автодором» со счётом 87:84 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
84 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар
Автодор: Джонс - 22, Агада - 16, Кроуфорд - 16, Халдеев - 10, Петенев - 8, Беслач - 6, Сычков - 6, Пранаускис, Фёдоров, Наумов, Клименко, Кулешов
Локомотив-Кубань: Джонсон - 17, Миллер - 15, Уэйли - 12, Мартюк - 10, Андерсон - 10, Ищенко - 6, Кливленд - 5, Темиров - 4, Елатонцев - 4, Ведищев - 2, Квитковских - 2, Емченко

«Игра была очень сложная. Мы играли неровно: выигрывали, потом проигрывали. Всё время то вверх, то вниз. В итоге в конце у «Автодора» был шанс, так как мы играли плохо. Вторую половину предстоит проанализировать – из-за чего всё это произошло и почему мы провалились в четвёртой четверти», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде с «Зенитом», игра состоится 6 октября.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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