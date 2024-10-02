Андрей Ведищев: в конце у «Автодора» был шанс, так как мы играли плохо

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев оценил победу своей команды над «Автодором» со счётом 87:84 в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Игра была очень сложная. Мы играли неровно: выигрывали, потом проигрывали. Всё время то вверх, то вниз. В итоге в конце у «Автодора» был шанс, так как мы играли плохо. Вторую половину предстоит проанализировать – из-за чего всё это произошло и почему мы провалились в четвёртой четверти», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

В следующем туре «Локомотив-Кубань» сыграет на выезде с «Зенитом», игра состоится 6 октября.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).