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Авторитетный портал представил топ-10 лучших игроков сезона-2024/2025 Евролиги

Авторитетный портал представил топ-10 лучших игроков сезона-2024/2025 Евролиги
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Издание Eurohoops представило 10 лучших игроков сезона-2024/2025 Евролиги. Топ составлялся на основе индивидуальных качеств игрока, его перспектив, игрового времени, которое он может получить в команде, силы и потенциала клуба, а также статистики.

Топ-10 лучших игроков Евролиги в сезоне-2024/2025

1. Кендрик Нанн («Панатинаикос»).
2. Костас Слукас («Панатинаикос»).
3. Майк Джеймс («Монако»).
4. Александар Везенков («Олимпиакос»).
5. Матиас Лессорт («Панатинаикос»).
6. Факундо Кампаццо («Реал»).
7. Найджел Хэйс-Дэвис («Фенербахче»).
8. Уэйд Болдуин («Фенербахче»).
9. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»).
10. Эди Таварес («Реал»).

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