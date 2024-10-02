Авторитетный портал представил топ-10 лучших игроков сезона-2024/2025 Евролиги

Издание Eurohoops представило 10 лучших игроков сезона-2024/2025 Евролиги. Топ составлялся на основе индивидуальных качеств игрока, его перспектив, игрового времени, которое он может получить в команде, силы и потенциала клуба, а также статистики.

Топ-10 лучших игроков Евролиги в сезоне-2024/2025

1. Кендрик Нанн («Панатинаикос»).

2. Костас Слукас («Панатинаикос»).

3. Майк Джеймс («Монако»).

4. Александар Везенков («Олимпиакос»).

5. Матиас Лессорт («Панатинаикос»).

6. Факундо Кампаццо («Реал»).

7. Найджел Хэйс-Дэвис («Фенербахче»).

8. Уэйд Болдуин («Фенербахче»).

9. Шейн Ларкин («Анадолу Эфес»).

10. Эди Таварес («Реал»).