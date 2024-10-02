Еврокубок ФИБА: результаты матчей 2 октября, турнирная таблица
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2 октября состоялся игровой день 2-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Еврокубок, результаты матчей 2 октября:
«Арис» – «Тюрк Телеком» — 63:68;
«Будучность» – «Гран Канария» — 86:89 (овертайм);
«Бурк» – У-БТ — 84:73;
«Доломити Энергия» – «Трефл Сопот» — 84:78;
«Валенсия» – «Гамбург Тауэрс» — 105:78.
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Арис
Салоники, Греция
Окончен
63 : 68
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Еврокубок . Группа A. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 20:00 МСК
Будучность
Подгорица, Черногория
Окончен
86 : 89
ОТ
Гран Канария
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 20:30 МСК
Бурк
Бурк-ан-Брес, Франция
Окончен
84 : 73
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Еврокубок . Группа A. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 21:00 МСК
Доломити Энергия
Тренто, Италия
Окончен
84 : 78
Трефл Сопот
Сопот, Польша
Еврокубок . Группа B. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 21:30 МСК
Валенсия
Валенсия, Испания
Окончен
105 : 78
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.
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