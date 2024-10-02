Еврокубок ФИБА: результаты матчей 2 октября, турнирная таблица

2 октября состоялся игровой день 2-го тура баскетбольного Еврокубка. В общей сложности было проведено пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Еврокубок, результаты матчей 2 октября:

«Арис» – «Тюрк Телеком» — 63:68;

«Будучность» – «Гран Канария» — 86:89 (овертайм);

«Бурк» – У-БТ — 84:73;

«Доломити Энергия» – «Трефл Сопот» — 84:78;

«Валенсия» – «Гамбург Тауэрс» — 105:78.

Регулярный сезон-2024/2025 Еврокубка продлится с 24 сентября 2024 года по 5 февраля 2025 года. В каждой из двух групп команды сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы. В плей-офф выйдут шесть команд из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат пропуск сразу в четвертьфинал.

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