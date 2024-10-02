Результаты игрового дня 2 октября в Единой лиге

Сегодня, 2 октября, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности было сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

«Енисей» — УНИКС — 57:72;

«Автодор» — «Локомотив-Кубань» — 84:87;

«Астана» — ЦСКА — 48:93:

«Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш» — 75:89;

МБА-МАИ — «Самара» — 79:86.

Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА. В финале соревнований армейцы победили казанский УНИКС (4-1 в серии). Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории.

Ранее главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев оценил победу своей команды над «Автодором».