Результаты игрового дня 2 октября в Единой лиге
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Сегодня, 2 октября, состоялся очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности было сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
«Енисей» — УНИКС — 57:72;
«Автодор» — «Локомотив-Кубань» — 84:87;
«Астана» — ЦСКА — 48:93:
«Пари Нижний Новгород» — «Уралмаш» — 75:89;
МБА-МАИ — «Самара» — 79:86.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 15:30 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
57 : 72
УНИКС
Казань
Енисей: Герасимов - 13, Сандерс - 9, Степанович - 9, Перевалов - 7, Долинин - 5, Загретдинов - 5, Одиноков - 3, Ведищев - 2, Балашов - 2, Сонько - 2, Шлегель, Близнюк
УНИКС: Тэйлор - 23, Бако - 12, Рейнольдс - 10, Д. Кулагин - 7, Найт - 7, Лабери - 5, Комолов - 3, Беленицкий - 2, Торопов - 2, Илюк - 1, Стуленков, Лопатин
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
84 : 87
Локомотив-Кубань
Краснодар
Автодор: Джонс - 22, Агада - 16, Кроуфорд - 16, Халдеев - 10, Петенев - 8, Беслач - 6, Сычков - 6, Пранаускис, Фёдоров, Наумов, Клименко, Кулешов
Локомотив-Кубань: Джонсон - 17, Миллер - 15, Уэйли - 12, Мартюк - 10, Андерсон - 10, Ищенко - 6, Кливленд - 5, Темиров - 4, Елатонцев - 4, Ведищев - 2, Квитковских - 2, Емченко
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 18:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
48 : 93
ЦСКА
Москва
Астана: Утоми - 15, Мурзагалиев - 9, Мюррэй Бойлс - 8, Мотовилов - 7, Айткали - 3, Исаенко - 3, Смит - 2, Майдекин - 1, Щербак, Походяев, Оразбеков
ЦСКА: Уэйр - 16, М'Бай - 16, Жан-Шарль - 13, Джекири - 10, Ухов - 8, Астапкович - 8, Карпенко - 8, Тримбл - 5, Курбанов - 4, Аврамович - 3, Абдулбасиров - 2, Антонов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 19:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
75 : 89
Уралмаш
Екатеринбург
Пари Нижний Новгород: Наталл - 19, Джуришич - 19, Хвостов - 10, Доукинс - 10, Гант - 5, Чадов - 5, Шеперд - 2, Карпенков - 2, Зоткин - 2, Бабурин - 1, Хоменко, Антипов
Уралмаш: Нэльсон - 22, Мартин - 20, Даглас - 18, Уиттакер - 12, Глазунов - 8, Белянков - 7, Зайцев - 2, Котов, Писклов, Новиков, Балашов, Михеев
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
02 октября 2024, среда. 20:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
79 : 86
Самара
Самарская область
МБА-МАИ: Зубков - 25, Певнев - 17, Коновалов - 10, Шейко - 9, Белоусов - 6, Касаткин - 5, Трушкин - 4, Воронов - 2, Савченко - 1, Исмаилов, Минченко, Сорокин
Самара: Карданахишвили - 16, Харрелл - 16, Попов - 16, М. Кулагин - 12, Далтон - 10, Адамс - 9, Голдырев - 5, Пынько - 2, Сопин, Амосов, Чикарев
Напомним, победителем минувшего сезона Единой лиги стал московский ЦСКА. В финале соревнований армейцы победили казанский УНИКС (4-1 в серии). Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории.
Ранее главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев оценил победу своей команды над «Автодором».
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