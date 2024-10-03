Карл-Энтони Таунс опубликовал трогательный пост с благодарностью «Миннесоте Тимбервулвз»

Центровой Карл-Энтони Таунс опубликовал трогательный пост с благодарностью клубу «Миннесота Тимбервулвз».

«Девять лет назад я приехал в Миннесоту молодым человеком с мечтой. Я и не подозревал, что это место станет моим домом, а его люди — моей семьёй. Ваша любовь, поддержка и непоколебимая преданность подпитывали меня на протяжении всего пути и вдохновляли быть лучшим игроком, которым мог бы быть. Спасибо моим товарищам по команде, тренерам и всей организации «Тимбервулвз» за бесчисленные возможности и опыт.

Я буду дорожить дружбой, которую завёл, и играми, которые мы провели вместе. Невероятным фанатам — ваша поддержка значила для меня всё. Она придавала мне сил на площадке и за её пределами. Я никогда этого не забуду. Вы всегда будете занимать особое место в моём сердце. Спасибо за всё», — написал на своей странице в социальных сетях Карл-Энтони.