Форвард «Пари НН» Обри Доукинс: в матче с «Уралмашем» мы развалились как команда

Баскетболист «Пари НН» Обри Доукинс прокомментировал поражение нижегородской команды в матче против «Уралмаша» (75:89).

«Это тяжёлое поражение для нас, но это только начало сезона. Мы знаем, что нам необходимо исправить. Есть аспекты, над которыми нужно работать, чтобы стать лучше, и мы будем делать это на тренировках.

Существует несколько причин, и, думаю, в основном мы развалились в третьей четверти. Не хочу сказать, что мы перестали играть, но было ощущение… Я не хочу сказать, что мы сдались, но это действительно похоже на это. Мы как команда просто рассыпались. В тот момент соперник увеличил отрыв. Мы собрались и попытались сделать камбэк, но было уже слишком поздно. Мы не можем полагаться на чудеса, чтобы выигрывать баскетбольные матчи. Мы должны поэтапно отыгрываться, быть командой, объединяться. Нельзя играть индивидуально, нужно действовать вместе. У нас есть талантливая группа, и мы должны использовать этот потенциал.

Мы показали характер и играли с сердцем, как и должны были на протяжении всего матча. Если бы мы провели весь матч так, как в четвёртой четверти, мы бы одержали победу. Но, к сожалению, этого не произошло. Мы должны стремиться повторять такое усилие и желание победить, передавать мяч, играть как команда и понимать, что необходимо для победы в каждом матче. Только тогда мы добьемся большего успеха», — сказал Доукинс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

В следующем матче «Пари НН» примет на своём паркете московский ЦСКА. Встреча состоится 5 октября.

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