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Леброн Джеймс сделал заявление по поводу ожиданий от «Лейкерс» в новом сезоне НБА

Леброн Джеймс сделал заявление по поводу ожиданий от «Лейкерс» в новом сезоне НБА
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс оценил перспективы лос-анджелесской команды в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я не строю никаких ожиданий, и было бы нечестно сейчас возлагать их на нас. Единственное, на что мы можем полагаться, — это наша ежедневная отдача на тренировках и в работе. Мы должны доверять процессу и стремиться становиться лучше каждый день. Вот в чём суть», — цитирует Джеймса The Athletic.

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