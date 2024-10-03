«Мы принимаем его». Энтони Дэвис отреагировал на тренировки Бронни Джеймса в «Лейкерс»

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис прокомментировал тренировки атакующего защитника и новичка Бронни Джеймса в составе лос-анжелесского клуба.

«Это потрясающе. Быть здесь и видеть это в действии. Даже несмотря на то что они [Бронни и Леброн] пока не сыграны. Мы принимаем его. Будет ещё лучше, когда они начнут играть вместе», — рассказал Дэвис в эфире Spectrum SportsNet.

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