Стефен Карри объяснил, почему он решил продлить контракт с «Голден Стэйт»

Разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри отреагировал на недавнее продление контракта с калифорнийским клубом на один год и общую сумму $ 62,6 млн.

«Моя цель всегда была и остаётся — провести всю карьеру в составе «Уорриорз». Я стремлюсь оставаться конкурентоспособным на этом пути.

Понимаю, что это редкость, и немногие могут похвастаться такой ситуацией. Честно говоря, возможность продлить контракт и избежать отвлечений или обсуждений на эту тему в течение года — это важно для меня.

Независимо от того, что произойдёт в этом сезоне, в следующем или через три года, я полностью сосредоточен на том, чтобы быть готовым играть на самом высоком уровне», — рассказал Карри во время пресс-конференции.