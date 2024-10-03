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Бронни Джеймс: мне несложно наблюдать и учиться в первые пару лет

Бронни Джеймс: мне несложно наблюдать и учиться в первые пару лет
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Атакующий защитник и новичок «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймс прокомментировал вероятность того, что в предстоящем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) он будет большую часть времени проводить в фарм-клубе «Лейкерс».

«Я понимаю, что не сразу стану частью основного состава. Поэтому я принял свою текущую роль и ежедневно работаю над собой, учась у опытных игроков и тех, кто проводит много времени на площадке.

Мне несложно наблюдать и учиться в первые пару лет, чтобы затем постепенно развиваться и прогрессировать», — поделился Бронни в эфире ESPN Los Angeles 710 AM.

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