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Джавэйл Макги объяснил, почему он предпочитал играть с Леброном, а не Карри

Джавэйл Макги объяснил, почему он предпочитал играть с Леброном, а не Карри
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Центровой Джавэйл Макги, выступавший в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за «Сакраменто Кингз», признался, что ему больше нравилось играть с Леброном Джеймсом в «Лос-Анджелес Лейкерс», а не со Стефеном Карри в «Голден Стэйт Уорриорз».

«Мне больше нравилось играть за «Лейкерс», чем за «Уорриорз», потому что там я был стартовым центровым и имел больше возможностей влиять на игру. Я получал больше времени на площадке и больше касаний.

В «Уорриорз» я проводил около восьми минут за игру, в основном просто выполняя простые действия и бегая по площадке.

Я почти не участвовал в тренировках с командой, сосредотачиваясь в основном на физической подготовке. Если я пытался бросить с дальней дистанции, меня быстро убирали с игры», — рассказал Макги во время подкаста Дуайта Ховарда.

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