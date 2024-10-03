Управленец клуба НБА оценил вероятность выбора Купера Флэгга под 1-м номером на драфте

Анонимный управленец клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прокомментировал вероятность того, что тяжёлый форвард Купер Флэгг, выступающий за «Дьюк» в NCAA, станет первым номером на драфте НБА 2025 года.

«В этом сезоне я подхожу с открытым умом к вопросу о том, кто может стать первым номером [драфта]. Мне нужно понять, является ли Купер Флэгг действительно той опцией номер один в нападении, на которую можно рассчитывать, что он в какой-то момент возьмёт на себя команду.

Или же его роль больше подходит для суперзвёздного ролевого игрока, который лучше всего проявляет себя как второй или третий по значимости игрок.

Каждый год появляются неожиданные открытия: одни игроки выходят на первый план, а другие делают значительный скачок в развитии», — приводит слова управленца ESPN US.