Евролига: расписание всех матчей 3 октября

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Сегодня, 3 октября, пройдут матчи 1-го тура регулярного сезона Евролиги. В общей сложности будет проведено шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр, запланированных на сегодня.

Расписание матчей Евролиги 3 октября:

19:45 мск — «Альба» — «Панатинаикос»

20:00 мск — «Монако» — «Олимпия»

20:00 мск — «Жальгирис» — «Барселона»

21:30 мск — «Баскония» — «Партизан»

21:45 мск — «Бавария» — «Реал» Мадрид

22:00 мск — «Маккаби» Тель-Авив — АСВЕЛ

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги пройдёт с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.