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Маккаби Тель-Авив — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:00 Мск
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Евролига: расписание всех матчей 3 октября

Евролига: расписание всех матчей 3 октября
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Сегодня, 3 октября, пройдут матчи 1-го тура регулярного сезона Евролиги. В общей сложности будет проведено шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр, запланированных на сегодня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Расписание матчей Евролиги 3 октября:

19:45 мск — «Альба» — «Панатинаикос»
20:00 мск — «Монако» — «Олимпия»
20:00 мск — «Жальгирис» — «Барселона»
21:30 мск — «Баскония» — «Партизан»
21:45 мск — «Бавария» — «Реал» Мадрид
22:00 мск — «Маккаби» Тель-Авив — АСВЕЛ

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 19:45 МСК
Альба
Берлин, Германия
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 20:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 20:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 21:45 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
03 октября 2024, четверг. 22:00 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги пройдёт с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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