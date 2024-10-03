Евролига: расписание всех матчей 3 октября

Сегодня, 3 октября, пройдут матчи 1-го тура регулярного сезона Евролиги. В общей сложности будет проведено шесть встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игр, запланированных на сегодня.
Расписание матчей Евролиги 3 октября:
19:45 мск — «Альба» — «Панатинаикос»
20:00 мск — «Монако» — «Олимпия»
20:00 мск — «Жальгирис» — «Барселона»
21:30 мск — «Баскония» — «Партизан»
21:45 мск — «Бавария» — «Реал» Мадрид
22:00 мск — «Маккаби» Тель-Авив — АСВЕЛ
В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги пройдёт с 3 октября 2024 по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.
- 3 октября 2024
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