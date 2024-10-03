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Единая лига: расписание матчей 3 октября

Единая лига: расписание матчей 3 октября
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Сегодня, 3 октября, состоится очередной игровой день в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Единственный матч сегодняшней сессии пройдёт на «Арене» в Санкт-Петербурге, где местный «Зенит» примет на своей площадке пермскую «Парму».

19:30 мск — «Зенит» — «Парма»

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
03 октября 2024, четверг. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Парма
Пермь
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги является московский ЦСКА. В финале соревнований армейцы победили казанский УНИКС (4-1 в серии). Для красно-синих эта победа стала 11-й в истории.

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