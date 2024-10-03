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Опубликован список лучших дуэтов отец-сын по набранным очкам в НБА

Опубликован список лучших дуэтов отец-сын по набранным очкам в НБА
Леброн Джеймс
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Легендарный лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его сын, атакующий защитник и новичок команды Бронни Джеймс, не только станут первыми, кто будет играть бок о бок друг с другом в одной команде НБА, но и будут самым результативным дуэтом отца и сына в истории НБА.

Леброн начинает сезон с 40 474 очками за карьеру, что является самым высоким показателем в истории лиги. Четырёхкратный чемпион НБА и четырёхкратный MVP лиги — единственный игрок, преодолевший отметку в 40 000 очков.

Ниже представлены самые результативные дуэты отцов и сыновей в истории НБА:

1. Джо Брайант и Коби Брайант

Джо (5252 очка) + Коби (33 643) = 38 895

2. Делл Карри и Стефен Карри

Делл (12 670) + Стефен (23 668) = 36 338

3. Майкл Томпсон и Клэй Томпсон

Майкл (12 810) + Клэй (15 531) = 28 341

4. Дольф Шейес и Дэнни Шейес

Дольф (18 438) + Дэнни (8 780) = 27 218

5. Рик Бэрри и Брент Бэрри

Рик (18 395) + Брент (8 488) = 26 883

6. Тим Хардуэй и Тим Хардуэй-младший.

Тим Хардуэй (15 373) + Тим Хардуэй-младший (10 307) = 25 680

7. Джимми Уокер и Джейлен Роуз

Уокер (11 655) + Роуз (13 220) = 24 875

8. Патрик Юинг и Патрик Юинг-младший.

Патрик Юинг (24 815) + Патрик Юинг-младший (3) = 24 818)

9. Рик Барри и Джон Барри

Рик (18,395) + Джон (4,715) = 23,110

10. Гэри Пэйтон и Гэри Пэйтон II

Гэри Пэйтон (21 813) + Гэри Пэйтон II (1 081) = 22 894

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