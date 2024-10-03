Леброн Джеймс установил совместное фото с сыном Бронни на профиль в соцсетях

Четырёхкратный чемпион НБА, лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обновил фото профиля своей страницы в соцсетях, установив туда совместный снимок со старшим сыном Бронни, сделанный на медиадне.
Леброн Джеймс с сыном Бронни
Фото: Соцсети Леброна Джеймса
Напомним, «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под общим 55-м номером на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После этого атакующий защитник принял участие в Летней лиге НБА, где с первых матчей встретился с определёнными трудностями.
Затем Джеймс-младший смог набрать как минимум 12 очков в каждой из последних двух игр. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.
В конце июля прошлого года Джеймс-младший пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.