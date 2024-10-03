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Леброн Джеймс установил совместное фото с сыном Бронни на профиль в соцсетях

Леброн Джеймс установил совместное фото с сыном Бронни на профиль в соцсетях
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Четырёхкратный чемпион НБА, лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс обновил фото профиля своей страницы в соцсетях, установив туда совместный снимок со старшим сыном Бронни, сделанный на медиадне.

Леброн Джеймс с сыном Бронни

Леброн Джеймс с сыном Бронни

Фото: Соцсети Леброна Джеймса

Напомним, «Лейкерс» выбрали Бронни Джеймса под общим 55-м номером на минувшем драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). После этого атакующий защитник принял участие в Летней лиге НБА, где с первых матчей встретился с определёнными трудностями.

Затем Джеймс-младший смог набрать как минимум 12 очков в каждой из последних двух игр. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

В конце июля прошлого года Джеймс-младший пережил остановку сердца во время тренировки. Молодого игрока доставили в медицинский центр, где он наблюдался в течение нескольких дней.

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