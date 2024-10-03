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Баскетбольная сборная России не сыграет матчей до лета 2025 года

Баскетбольная сборная России не сыграет матчей до лета 2025 года
Андрей Кириленко
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Президент федерации баскетбола России, Андрей Кириленко заявил, что сборная команда страны не сможет проводить матчей до летам 2025 года.

«До следующего лета сборная России по баскетболу вряд ли с кем-то сыграет. На данный момент никаких договоренностей по товарищеским матчам нет, возможностей для этого нет. Шансы существуют, конечно, но пока это маловероятно», — приводит слова Кириленко Metaratings.

Напомним, с марта 2022 года, из-за проведения специальной военной операции на Украине, Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила сборную России от участия во всех турнирах и матчах, проводимых под эгидой данной организации.

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