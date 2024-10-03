Шакил О'Нил снова уколол Дуайта Ховарда

Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил продолжает разжигать вражду с бывшей звездой НБА Дуайтом Ховардом. Шакил поделился фотографией шикарного данка Криса Пола через Ховарда, тем самым унизив игровые качества Дуайта.

данк Криса Пола через Дуайта Ховарда Фото: соцсети Шакила О'Нила

Ранее Дуайт Ховард не раз выражал готовность погасить конфликт с Шаком, но тот судя по всему, не собирается этого делать. Начался же этот конфликт с того, что Ховард назвал О’Нила лжецом и фальшивым Суперменом.

На данный момент Ховард выступает за команду «Тайвань Мустангс». Ранее Ховард обвинил экс-агента в краже денег, разрушившей его мечту о владении клубом.