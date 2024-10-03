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Шакил О'Нил снова уколол Дуайта Ховарда

Шакил О'Нил снова уколол Дуайта Ховарда
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Легенда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О’Нил продолжает разжигать вражду с бывшей звездой НБА Дуайтом Ховардом. Шакил поделился фотографией шикарного данка Криса Пола через Ховарда, тем самым унизив игровые качества Дуайта.

данк Криса Пола через Дуайта Ховарда

данк Криса Пола через Дуайта Ховарда

Фото: соцсети Шакила О'Нила

Ранее Дуайт Ховард не раз выражал готовность погасить конфликт с Шаком, но тот судя по всему, не собирается этого делать. Начался же этот конфликт с того, что Ховард назвал О’Нила лжецом и фальшивым Суперменом.

На данный момент Ховард выступает за команду «Тайвань Мустангс». Ранее Ховард обвинил экс-агента в краже денег, разрушившей его мечту о владении клубом.

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