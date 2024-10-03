Освобождённая из российской тюрьмы Грайнер сыграет в лиге, основанной год назад

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер присоединится к новой баскетбольной лиге Unrivaled. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Unrivaled — женская профессиональная баскетбольная лига три на три, она основана в прошлом году звёздами WNBA Нафисой Колльер и Брианной Стюарт, с целью дать игрокам WNBA возможность зарабатывать деньги в межсезонье без необходимости уезжать за границу. Всего в сезоне новой лиги, который стартует в январе 2025 года, будут участвовать 30 профессиональных игроков.

Напомним, Грайнер вернулась в США из России в декабре 2022 года в результате обмена заключёнными. В Российской Федерации баскетболистка отбывала наказание за транспортировку запрещённых веществ.

Грайнер вернулась в WNBA в мае 2023 года. Она также была членом сборной США, завоевавшей золотую медаль на Олимпийских играх в Париже в 2024 году.