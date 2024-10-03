Пол Пирс рассказал, в каком случае Леброн Джеймс может стать величайшим баскетболистом

46-летний звёздный бывший баскетболист Пол Пирс рассказал, в каком случае действующий легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс может стать величайшим баскетболистом всех времён.

«Ему ещё есть что доказывать. Если Леброн выиграет еще один чемпионат, то он без всяких вариантов, обойдёт Майкла Джордана, и я думаю, что больше не будет споров о том, кто лучший», — приводит слова Пирса Тhecoldwire.

Стоит отметить, что «Лейкерс» не считаются главными претендентами на победу в сезоне НБА 2024–2025 годов, а Джеймсу в этом сезоне исполняется 40 лет, но его оставшееся время в лиге остается неопределенным.