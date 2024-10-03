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Один из сообщников пожизненно дисквалифицированного Джонтея Портера признал вину

Один из сообщников пожизненно дисквалифицированного Джонтея Портера признал вину
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Один из сообщников пожизненно дисквалифицированного в Национальной баскетбольной ассоциации Джонтея Портера, Лонг Фи Фам, также известный как Брюс Фам, признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества. Он признал, что сговорился с компаниями, принимающими ставки на спорт, с целью нажиться на тайных планах Портера сослаться на болезнь, чтобы сняться с двух игр своей команды. Об этом сообщает Daily Mail.

Фаму может грозить наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Приговор будет вынесен 25 апреля федеральным судом Бруклина, Нью-Йорк.

В документах суда говорится, что один из соответчиков Фама заставил Портера отказаться от матчей. Заговорщики собирались получить более $ 1 млн и часть от этой суммы отдать Портеру. Но букмекерская контора почуяла неладное, и заблокировала вывод большей части денег.

Напомним, Джонтей Портер был навсегда дисквалифицирован НБА. В апреле стало известно, что игрок «Торонто Рэпторс» владел аккаунтом в беттинг-компании, где совершил около 1000 ставок на общую сумму в несколько миллионов долларов.

Баскетболистам НБА запрещено делать ставки на какие-либо события, связанные с лигой. Беттинг в отношении других видов спорта не запрещён.

Вынесение приговора по делу Портера состоится в Нью-Йорке 18 декабря.

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