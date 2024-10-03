Никола Йокич: поражение от сборной США было для меня самым приятным в карьере

Центровой «Денвер Наггетс» и сборной Сербии, Никола Йокич прокомментировал поражения своей сборной в полуфинале Олимпийских игр, где они уступили США, а также высказал своё мнение по поводу ухода из сборной главного тренера, Светислава Пешича.

«Это был невероятный матч. Это наверное самое приятное поражение в моей карьере. У нас был шанс победить, но мы им не воспользовались. Было тяжело пережить то поражение, но оно пошло на пользу всей команде.

Мне бы очень хотелось, чтобы тренер остался в сборной, но это его выбор. Мы готовы выкладываться на полную с ним, или без него. Поэтому, если он решит уйти, то это его личный выбор. Ему нужно отдать должное, он проделал огромную работу для нашей сборной», — приводит слова Йокича Еurohoops.

Напомним, что Сербия уступила США со счетом 91-95, выигрывая по ходу поединка до самой четвёртой четверти.