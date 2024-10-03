Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ирвинг — о финале НБА с «Селтикс»: мы играли против одной из лучших оборонительных команд

Ирвинг — о финале НБА с «Селтикс»: мы играли против одной из лучших оборонительных команд
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг дал высокую оценку игрокам «Бостон Селтикс».

«Я всегда знал, что играть против некоторых парней из «Бостона», с которыми мне доводилось выступать вместе, всегда будет непросто. Работать против таких игроков, как Джру Холидэй, Джейсон Тейтум, Джейлен Браун, даже Деррик Уайт и Эл Хорфорд, непростая задача. Они составляют стартовую пятёрку наряду с Кристапсом Порзингисом. Они являются прекрасной командой защитников и хорошо взаимодействуют в обороне.

Мы играли против одной из лучших оборонительных команд в истории. Не просто одной из лучших — лучшей команды последних нескольких сезонов. Это были особенные игры. Отдаю должное «Бостону», — приводит слова Кайри портал Sports Illustrated.

Материалы по теме
Кайри Ирвинг: теперь наши мечты станут реальностью — благодаря присутствию Клэя в составе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android