«Лига переработки игроков». Бывший игрок «Никс» — об НБА

26-летний французский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника в клубе Евролиги «Партизан», Франк Нтиликина сравнил европейский баскетбол с североамериканской Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА).

«НБА занимается переработкой игроков. Это похоже на лигу переработки. У вас есть 60 новых игроков, которые приходят в лигу. Если углубиться в это, то средняя карьера игрока НБА составляет менее четырёх лет.

Все, кто выбирает игру в Европе, видят вызов и без колебаний приходят сюда играть. У нас прекрасная атмосфера и отличные команды. В финансовом отношении это не похоже на НБА, но играть в баскетбол и зарабатывать деньги — это также благословение. Я думаю, что уровень талантов в Евролиге растёт и будет продолжать расти в ближайшие несколько лет», — приводит слова Нтиликины издание Basket News.

Нтиликина был выбран на драфте НБА 2017 года под общим восьмым номером командой «Нью-Йорк Никс». По состоянию на 2017 год он являлся одним из самых молодых игроков НБА (ему было 19 лет).

Сезон-2023/2024 провёл в составе «Шарлотт Хорнетс», но был выставлен в феврале на рынок отказа. В июне 2024 года подписал контракт с сербским клубом «Партизан».

В составе сборной Франции завоевал серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в Париже.