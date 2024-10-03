Босс «Панатинаикоса»: я перестал смотреть НБА с уходом Джордана и начал вновь из-за Йокича

Владелец команды «Панатинаикос» Димитрис Яннакопулос лестно высказался в адрес лидера «Денвер Наггетс» серба Николы Йокича.

«Из действующих игроков НБА я бы хотел подписать Николу, если бы у меня была такая возможность. Я перестал смотреть НБА после ухода Майкла Джордана и начал смотреть вновь из-за Николы Йокича. Мне нравится за ним наблюдать», — приводит слова Димитриса Яннакопулоса портал Basket News.

Никола не упустил момент и отдал дань уважения Димитрису в ответ.

«Спасибо, это потрясающе! Думаю, что Яннакопулос делает всё возможное, чтобы Евролига стала популярнее. Я стараюсь следить за турниром как можно больше», — приводит слова Николы портал Basket News.