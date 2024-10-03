«Автодор» по игре сильнее, чем по результатам». Уэйли — о победе «Локомотива-Кубань»

26-летний американский игрок клуба «Ломокотив-Кубань» Айзея Уэйли прокомментировал победу в матче Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором». Игра закончилась со счётом 87:84 (21:17, 21:15, 23:20, 22:32) в пользу краснодарской команды.

«Мы начали довольно хорошо. «Автодор» намного сильнее, чем может показаться по результатам игр, которые они провели. Знали, что нам предстоит сложный матч и что одержать победу будет нелегко, тем более на чужой арене. Результатом довольны, и сейчас наша задача — укрепить наши позиции. Я всё больше адаптируюсь к новой для меня системе, стараюсь не принимать поспешных решений на площадке», — приводит слова Уэйли пресс-служба команды.

Айзея набрал в матче 12 очков, реализовав два трёхочковых попадания, совершил восемь подборов и сделал один перехват. У «Локомотива-Кубань» четыре победы в четырёх матчах нового сезона Единой лиги.