«Так ты будешь гораздо успешнее». Дрэймонд Грин дал совет Брэндину Подзиемски

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин обратился с советом к своему товарищу по команде Брэндину Подзиемски.

«В прошлом сезоне Брэндин играл важную роль. Я хотел бы предупредить его, чтобы он был собой на площадке. Можно попасть в ловушку, когда люди говорят, что с уходом Клэя ты должен быть им же. Нет. Будь собой. Так Брэндин будет гораздо более успешен, оставаясь собой и не исполняя чью-то роль.

Попытки подражать Клэю тебе не подходят. Я хочу сказать Подзиемски: делай то, что у тебя получается лучше всего, в меру своих возможностей. Если у тебя появляется больше игрового времени, то надо делать больше из того, что ты выполняешь уже хорошо. Лучше быть лучшей версией себя, чем пытаться быть кем-то другим. Клэй обладает уникальными навыками, которых, если быть честным, нет ни у одного другого игрока НБА. Так что старайся изо всех сил, это обычно срабатывает», — приводит слова Грина портал Clutch Points.