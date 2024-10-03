Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Маккаби Тель-Авив — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Так ты будешь гораздо успешнее». Дрэймонд Грин дал совет Брэндину Подзиемски

«Так ты будешь гораздо успешнее». Дрэймонд Грин дал совет Брэндину Подзиемски
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин обратился с советом к своему товарищу по команде Брэндину Подзиемски.

«В прошлом сезоне Брэндин играл важную роль. Я хотел бы предупредить его, чтобы он был собой на площадке. Можно попасть в ловушку, когда люди говорят, что с уходом Клэя ты должен быть им же. Нет. Будь собой. Так Брэндин будет гораздо более успешен, оставаясь собой и не исполняя чью-то роль.

Попытки подражать Клэю тебе не подходят. Я хочу сказать Подзиемски: делай то, что у тебя получается лучше всего, в меру своих возможностей. Если у тебя появляется больше игрового времени, то надо делать больше из того, что ты выполняешь уже хорошо. Лучше быть лучшей версией себя, чем пытаться быть кем-то другим. Клэй обладает уникальными навыками, которых, если быть честным, нет ни у одного другого игрока НБА. Так что старайся изо всех сил, это обычно срабатывает», — приводит слова Грина портал Clutch Points.

Материалы по теме
Дрэймонд Грин: зачем беспокоиться обо мне? Я успешный чернокожий
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android